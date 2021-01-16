ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Крыму девушка умерла после «спасительной» операции
По инф. "Российской газеты"   
16 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Центральной районной больнице Черноморского района Крыма умерла 16-летняя девушка. Врачи выбрали неправильную тактику лечения и в итоге упустили время.

В Крыму завели дело о смерти девушки после операции

По словам родственников, девушка обратилась к врачам 7 января с жалобами на острые боли в животе и рвотные порывы. Но врачи ЦРБ после проведенных анализов никаких тревожных симптомов не увидели и серьезных патологий не диагностировали. А прописанные медиками три лекарства не улучшили состояние больной, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ.

Врач частной клиники заподозрил у больной пищевое отравление и выбрал новую тактику лечения. Но через несколько дней, 11 января, девушка потеряла сознание. Вновь проведя осмотр по поручению заведующего отделением, врачи взяли на анализ кровь и мочу, а также провели УЗИ и рентген-обследование. Новый вердикт врачей — «необходима срочная операция из-за непроходимости кишечника». После операции девушка в сознание больше не приходила.

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти пациентки.

— Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия, — пояснили «РГ» следователи. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии. Расследование дела находится на контроле руководства ГСУ.

Свою проверку по факту смерти девушки проведет и руководство Центральной районной больницы.

  • Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с ректорами медицинских вузов заявил, что врачебные ошибки ежегодно приводят к тяжелым осложнениям больше чем у 70 тысяч пациентов. Сколько человек умирает в результате неправильных действий врачей, чиновник не сказал, ограничившись примерами. Так, по словам главы ведомства, от простого лидокаина каждый год гибнут около 25 пациентов, и минимум один-два — от неправильного использования медицинских каталок для «скорой помощи».
  • По мнению Мурашко, вопросы безопасности медицинской помощи и обращения с лекарствами нужно включить в программу обучения будущих врачей. А также не мешало бы научить их эмпатии, потому что большинство жалоб на медработников сегодня именно по этой части.
Хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше, ведь здоровье человека - самая ценная вещь на свете. А чтобы качество медицинской помощи было лучше, нужно для начала, как минимум, повысить зарплаты врачам. Ведь они могут порой ошибаться просто потому, что падают от усталости, работая на полторы-две ставки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И уж точно скальпелем хирурга не должен водить страх перед уголовным преследованием.
Еще о подобных случаях:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 