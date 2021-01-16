В Крыму девушка умерла после «спасительной» операции

В Центральной районной больнице Черноморского района Крыма умерла 16-летняя девушка. Врачи выбрали неправильную тактику лечения и в итоге упустили время.

По словам родственников, девушка обратилась к врачам 7 января с жалобами на острые боли в животе и рвотные порывы. Но врачи ЦРБ после проведенных анализов никаких тревожных симптомов не увидели и серьезных патологий не диагностировали. А прописанные медиками три лекарства не улучшили состояние больной, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ.

Врач частной клиники заподозрил у больной пищевое отравление и выбрал новую тактику лечения. Но через несколько дней, 11 января, девушка потеряла сознание. Вновь проведя осмотр по поручению заведующего отделением, врачи взяли на анализ кровь и мочу, а также провели УЗИ и рентген-обследование. Новый вердикт врачей — «необходима срочная операция из-за непроходимости кишечника». После операции девушка в сознание больше не приходила.

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти пациентки.

— Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия, — пояснили «РГ» следователи. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии. Расследование дела находится на контроле руководства ГСУ.

Свою проверку по факту смерти девушки проведет и руководство Центральной районной больницы.

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с ректорами медицинских вузов заявил, что врачебные ошибки ежегодно приводят к тяжелым осложнениям больше чем у 70 тысяч пациентов. Сколько человек умирает в результате неправильных действий врачей, чиновник не сказал, ограничившись примерами. Так, по словам главы ведомства, от простого лидокаина каждый год гибнут около 25 пациентов, и минимум один-два — от неправильного использования медицинских каталок для «скорой помощи».

на встрече с ректорами медицинских вузов заявил, что ежегодно приводят к тяжелым осложнениям больше чем у 70 тысяч пациентов. Сколько человек умирает в результате неправильных действий врачей, чиновник не сказал, ограничившись примерами. Так, по словам главы ведомства, от простого лидокаина каждый год гибнут около 25 пациентов, и минимум один-два — от неправильного использования медицинских каталок для «скорой помощи». По мнению Мурашко, вопросы безопасности медицинской помощи и обращения с лекарствами нужно включить в программу обучения будущих врачей. А также не мешало бы научить их эмпатии, потому что большинство жалоб на медработников сегодня именно по этой части.

Хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше, ведь здоровье человека - самая ценная вещь на свете. А чтобы качество медицинской помощи было лучше, нужно для начала, как минимум, повысить зарплаты врачам. Ведь они могут порой ошибаться просто потому, что падают от усталости, работая на полторы-две ставки , чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И уж точно скальпелем хирурга не должен водить страх перед уголовным преследованием.

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