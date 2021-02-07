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Прогноз Саакашвили: Украина потеряет Херсон и Мариуполь
|По инф. "Российской газеты"
|07 Февраля 2021 г.
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Украина лишится городов Мариуполь и Херсон. Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».
По словам Саакашвили, эти города отойдут России. Политик добавил, что «Москве необходим „плацдарм“ на Украине, чтобы содержать Крым, включая снабжение его водой». Им нужно контролировать Мариуполь и Херсон, добавил Саакашвили.
Политик также прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского закрыть крупнейшие телевизионные каналы республики якобы из-за транслирования «пророссийской» точки зрения. Саакашвили отметил, что такой шаг ужесточит конфликт в Донбассе.
Напомним, 2 февраля на Украине заблокировали деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK. Их связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которого называют «кумом» российского лидера Владимира Путина.
А вот еще тревожные заголовки из некогда братской республики:
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