Продуктовые карточки к нам все ближе?

То, от чего ушли при Сталине, возвращается при Путине. Министерство финансов в ближайшее время даст оценку предложению Министерства промышленности и торговли о продовольственных карточках.

Ведомства предлагают переводить гражданам определённую денежную сумму на карту, которую они смогут тратить на приобретение продуктов питания. Это коснётся граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Адресная помощь, по мнению чиновников, может дать дополнительный толчок развитию российской экономики.

Программу введения продуктовых карточек уже одобрили в Министерстве труда и Роспотребнадзоре. Глава российского государства Владимир Путин в феврале предлагал рассмотреть вопрос продовольственных сертификатов. Часть российских регионов уже занимается помощью гражданам, оказавшимся в сложном положении. В столице люди получают денежные средства на счета, а в ряде других городов россиянам выдаются продуктовые наборы.

Эксперты отмечают, что термин «продуктовая карточка» вызывает у людей неприятные ассоциации. Россиянам начинает казаться, что они возвращаются в советские времена, когда продовольствие выдавалось по талонам. Между тем в США отношение людей к такой практике положительное.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь почти каждого. Повышение цен на самые разные категории товаров заметили все, и эксперты сходятся во мнении, что это далеко не конец. Цены продолжат расти и дальше, а проблема бедности обострится. Кудрин спрогнозировал, что число бедных увеличится на миллион. Также напомним, что, например, политолог Георгий Федоров ранее говорил, что новый год будет крайне тяжелым во всех смыслах – экономическом, политическом, социальном и прочими. Вот тут-то и дойдет дело до продуктовых карточек. Выбор, конечно, будет не простой. Ввести карточки — значит уронить себя в глазах среднего класса. Да и для бедных стариков, помнящих Вторую мировую и полуголодные послевоенные годы, карточки оживят отнюдь не самые бодрящие воспоминания. Не ввести же карточки, будет значить обречь на голод и полуголодное существование самые широкие слои населения, которые по совместительству, как правило, и являются наиболее активным электоратом власти — пенсионеров и провинциальных бюджетников. В общем, очередной тупик.

Напомним наши заголовки в части этой инициативы:



По инф. argumenti.ru

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