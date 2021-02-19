Хотели прикупить бытовую технику или одежду? Поторопитесь!

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила Минпромторгу о повышении цен на непродовольственные товары - одежду, обувь, игрушки, мебель, компьютерную и бытовую технику. Стоимость увеличится из-за резкого подорожания контейнерных перевозок.

Цена транспортировки в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Россия ввозит из Китая и Юго-Восточной Азии продукцию легкой промышленности, в том числе, фурнитуру, одежду, обувь, игрушки, мебель. Также оттуда поставляют бытовую и компьютерную технику и комплектующие к ней. В ассоциации не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен и в каком размере.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова подсчитала, что импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% по сравнению с нынешней стоимостью. Цена на одежду, обувь, игрушки может вырасти на 5–7%.

Ретейлеры попросили Минпромторг учитывать фактор подорожания транспортировки при анализе динамики цен. В ведомстве ответили, что письмо от АКОРТ получили. В министерстве считают, что торговля гибко реагирует на такие ситуации и «постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей». В Минпромторге добавили, что учтут данные при анализе динамики цен у ретейлеров.

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Polit.ru

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