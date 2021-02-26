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Продуктовые карточки предлагают давать получателям пособий на ЖКХ
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
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Союз потребителей России предлагает обеспечить продовольственными талонами граждан, получающих субсидии на оплату ЖКХ.

Продуктовые карточки предлагают давать получателям пособий на ЖКХ

Соответствующее предложение направил в Минпромторг глава союза Петр Шелища.

В своем письме Шелища подчеркивает, что такие получатели субсидий уже признаны нуждающимися, поэтому они являются первыми кандидатами на продуктовые выплаты. По замыслу Союза потребителей, такие граждане могут получать ежемесячно по 3 тыс. рублей целевых средств, которые можно будет потратить только на продукты питания российского производства. По мнению автора письма, продовольственные талоны, станут более эффективной поддержкой, чем «вертолетные деньги», которые раздают всем поровну.

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По подсчетам Росстата, количество получателей субсидий на ЖКХ в России в 2019 году составляло около 3 млн семей (5,3% от общего количества). По оценке Союза потребителей, на проект потребуется не более 9 млрд руб. в месяц. При этом автор письма предлагает вариант сокращения этой суммы за счет части жителей Москвы и Петербурга, где установлены местные, более мягкие критерии определения нуждающихся.

По инф. rosbalt.ru

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