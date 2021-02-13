Правильно приготовить картофельное пюре – то еще искусство!

Шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг поделился советами по правильному приготовлению картофельного пюре.

По словам специалиста, важно очищенный картофель нарезать одинаковыми частями. Если одни дольки будут больше, а другие меньше, то есть риск, что последние переварятся. Тогда пюре получится водянистым и безвкусным.

По мнению Уоринга, нарезанный картофель следует варить на небольшом огне. Иначе снаружи дольки будут переварены еще до того, как будет готова середина. Картошку следует варить в подсоленной воде, напомнил повар.

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