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Петербуржцы потеряли интерес к вакцинации от коронавируса

По инф. rosbalt.ru   
16 Марта 2021 г.
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В Петербурге падают темпы вакцинации от коронавируса - никак не хотят жители северной столицы прививки ставить: доверия они у них не вызывают.

Петербуржцы теряют интерес к вакцинации от коронавируса

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию заболеванию.совета, в середине февраля первую прививку делали более 50 тыс. человек в неделю, к началу марта это число упало до 36,6 тыс. человек, а за неделю с 8 по 14 марта первично привились 23 984 человека.

Общее число вакцинированных петербуржцев составляет более 307 тыс. человек, оба этапа вакцинации прошли 202 тыс. из них. Городские власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, а вероятность нового скачка заболеваемости — высокой.

  • На данный момент в Петербурге доступно около 40 тыс. доз первого компонента вакцины «Спутник V», и отмечалось, что этого может хватить на 6-7 дней. При этом для формирования популяционного иммунитета в городе запланировано к августу привить 1,2 млн человек.

Принимая решение о вакцинации, стоит руководствоваться не «советами тети Нади», а более авторитетными мнениями, например, медиков, хорошо знающих ситуацию с коронавирусом. Здравый смысл, конечно, говорит, что надо идти на прививку. А останавливают многих, наверное, сомнения по части вакцин. Ведь все они были изготовлены в довольно сжатые сроки. Достаточно ли в таком случае изучены действие и «побочка»?

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