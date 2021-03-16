Петербуржцы потеряли интерес к вакцинации от коронавируса

В Петербурге падают темпы вакцинации от коронавируса - никак не хотят жители северной столицы прививки ставить: доверия они у них не вызывают.

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию заболеванию.совета, в середине февраля первую прививку делали более 50 тыс. человек в неделю, к началу марта это число упало до 36,6 тыс. человек, а за неделю с 8 по 14 марта первично привились 23 984 человека.

Общее число вакцинированных петербуржцев составляет более 307 тыс. человек, оба этапа вакцинации прошли 202 тыс. из них. Городские власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, а вероятность нового скачка заболеваемости — высокой.

На данный момент в Петербурге доступно около 40 тыс. доз первого компонента вакцины «Спутник V», и отмечалось, что этого может хватить на 6-7 дней. При этом для формирования популяционного иммунитета в городе запланировано к августу привить 1,2 млн человек.

По инф. rosbalt.ru

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