Петербуржцы потеряли интерес к вакцинации от коронавируса

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
В Петербурге падают темпы вакцинации от коронавируса - никак не хотят жители северной столицы прививки ставить: доверия они у них не вызывают.
По данным Межведомственного координационного совета по противодействию заболеванию.совета, в середине февраля первую прививку делали более 50 тыс. человек в неделю, к началу марта это число упало до 36,6 тыс. человек, а за неделю с 8 по 14 марта первично привились 23 984 человека.
Общее число вакцинированных петербуржцев составляет более 307 тыс. человек, оба этапа вакцинации прошли 202 тыс. из них. Городские власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, а вероятность нового скачка заболеваемости — высокой.
На данный момент в Петербурге доступно около 40 тыс. доз первого компонента вакцины «Спутник V», и отмечалось, что этого может хватить на 6-7 дней. При этом для формирования популяционного иммунитета в городе запланировано к августу привить 1,2 млн человек.
Принимая решение о вакцинации, стоит руководствоваться не «советами тети Нади», а более авторитетными мнениями, например, медиков, хорошо знающих ситуацию с коронавирусом. Здравый смысл, конечно, говорит, что надо идти на прививку. А останавливают многих, наверное, сомнения по части вакцин. Ведь все они были изготовлены в довольно сжатые сроки. Достаточно ли в таком случае изучены действие и «побочка»?
Политик Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. С иронией он рассказал о своем распорядке дня и правилах поведения. Если коротко: не забалуешь!
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который даёт право россиянам выбрать любой банк для получения пенсии — вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом России.
Не всегда сердобольность по отношению к бездомным животным — это хорошо. Доказательство тому — случай в Приамурье. Там зараженный бешенством пес успел укусить женщину, которая постоянно его подкармливала.
О предстоящей свадьбе популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес с американским бейсболистом Алексом Родригесом слышали, наверное, все. Пара встречалась более четырёх лет, а летом 2019 года Родригес сделал возлюбленной предложение во время отдыха на Багамских островах.
Оказавшись на карантине, люди резко заинтересовались историей своей семьи. Некоторым удалось проследить генеалогическое древо аж на три века вглубь, другие еще помогли согражданам, создав, как, скажем, в Туле или Вятке, городские порталы для поиска родственников... Как же отыскать свои корни? Можно ли это сделать самому? С чего начать поиск? Вопросы об этом к Александру Воробьеву, историку, выпускнику РГГУ, более 15 лет профессионально занимающегося генеалогическими исследованиями.
Слабым школам помогут грантами и кураторами, репост Навального — повод для разговора с родителями, а педагогам лучше не светить свои кубики на животе. Новый председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская рассказала, как петербургские школы переживают пандемию и есть ли среди них безнадёжные.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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