Песков назвал Путина «жестоким и беспощадным человеком»

Российского президента Владимира Путина многие давно привыкли воспринимать как человека довольно жестких и бескомпромиссных взглядов. Но так ли это на самом деле? Дмитрий Песков честно заявил: да, все так.

Именно его «твердой руке» приписывают заслуги становления принципиально нового российского государства, способного предложить гражданам, пусть и худую, но все-таки стабильность.

Недавнее заявление главы пресс-службы президента России Дмитрия Пескова, сделанное в интервью Владимиру Соловьеву,наделало много шуму.

Представитель Кремля в беседе с известным журналистом и телеведущим прямо назвал главу государства «жестоким и беспощадным» человеком. И неудивительно, ведь именно его «твердой руке» приписывают заслуги становления принципиально нового российского государства, способного предложить гражданам, пусть и худую, но все-таки стабильность.

«Жестокий ли Владимир Путин человек? Если брать предательство, если брать воровство, то Путин безусловно жестокий и беспощадный. К тому, что в его понимании является греховным, он жестокий. По крайней мере, я вижу именно так. Также Путин прекрасно осведомлен «что, где и как». Ситуации бывают разные, ему докладывают о каких-то резонансных вопросах, и если дело касается именно таких ситуаций, то вопрос общественности отступает на второй план. Изменился ли Путин за то время, что я его знаю? Конечно, он ведь человек, он развивается. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», — рассказал Песков.

В том, что глава российского государства прекрасно осведомлен в части совершенно разных ситуаций, сомневаться не приходится. Как и в том, что зачастую Владимир Путин бывает просто вынужден принимать жесткие решения, без этого в политике никуда, особенно, когда речь идет о таком государстве, как Россия. Но заметим сразу, что многие политологи не раз говорили и о том, что Путин - достаточно мягкий и лояльный человек, и это видно, например, по тому, как он общается с детьми.

Еще о личности президента на нашем портале для пожилых:

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...