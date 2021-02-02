Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала взыскать компенсацию морального вреда с больницы имени Гринберга за дефекты оказания медицинской помощи.

Как пояснили в пресс-службе суда, в 2019 году истица обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей была проведена диагностика, при этом никаких серьезных нарушений сотрудниками медучреждения у пациентки выявлено не было. Некоторое время спустя у женщины было выявлено тяжелое заболевание, ей пришлось перенести несколько сложных операций. Пострадавшая полагает, что медицинские услуги ей были оказаны некачественно, а своевременное обнаружение тяжелого заболевания помогло бы ей избежать серии операций.

Суд пришел к выводу, что между допущенными врачами дефектами оказания медицинской помощи и наступившими для женщины неблагоприятными последствиями есть причинно-следственная связь. Требования жительницы были им частично удовлетворены: с медицинского учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше, ведь здоровье человека - самая ценная вещь на свете. А чтобы качество медицинской помощи было лучше, нужно для начала, как минимум, повысить зарплаты врачам. Ведь они могут порой ошибаться просто потому, что падают от усталости, работая на полторы-две ставки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И уж точно скальпелем хирурга не должен водить страх перед уголовным преследованием. Еще о подобных случаях:

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