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Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
По инф. Polit.ru   
06 Января 2021 г.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве сравнил неверие в пандемию коронавирусной инфекции с неверием в Бога.

Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят: не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — заявил патриарх.

В минувшем году патриарх Кирилл заявлял, что распространение коронавируса может способствовать укреплению веры в Бога. По его словам, Господь призывает оценить свои возможности и осознать хрупкость цивилизации, «чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог». «Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — добавил патриарх Кирилл. Также он отмечал, что людям следует задумываться не только о вселенском конце света, но и о «собственном конце света».

  • Ранее стало известно, что прихожане смогут попасть на рождественскую ночную службу в Храм Христа Спасителя только по заранее выданным приглашениям, это сделано из-за эпидемии коронавируса.

А в связи с грядущим праздником Рождества Христова советуем почитать вот что:

Polit.ru

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