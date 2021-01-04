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Пожилым верующим посоветовали не посещать храмы на Рождество

По инф. "Российской газеты"   
04 Января 2021 г.
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По мнению главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, но нужно регулировать количество верующих, находящихся в них. Также закрыты некоторые приходы РПЦ в дальнем зарубежье, где того требует эпидобстановка.

Пожилым верующим посоветовали не посещать храмы на Рождество

"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - отметил митрополит.

Мало того, для пожилых прихожан, которые не в состоянии прийти в храм, организуют посещение на дому священником: он примет исповедь и преподаст святое причастие.

Митрополит Иларион объяснил, почему не закрываются храмы, как это случилось весной.

"Мы открываем храмы не ради пожертвований, а ради людей. Точно так же, как больницы существуют не для того, чтобы с людей брать деньги, а для того, чтобы людей лечить. Можно, конечно, закрыть больницы из-за того, что пандемия, чтобы люди, у которых различные болезни, не заразились коронавирусом", - сказал он.

Иерарх РПЦ также добавил, что Церковь в этой ситуации действует в соответствии с требованием санитарных врачей: когда они весной предписали закрыть храмы, она это сделала.

"Но там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем, тем более что работают торговые центры, работают магазины, работают кинотеатры, работают театры, работают концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать", - подытожил митрополит.

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