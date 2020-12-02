РПЦ встретит Рождество в любой эпидемиологической обстановке

В Русской православной церкви 7 января встретят праздник Рождества Христова при любой эпидемиологической обстановке, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

— Церковь встретит Рождество при любой эпидемиологической обстановке, — сказал он, комментируя сообщения о возможном закрытии храмов на Рождество.

Ранее Кипшидзе писал в своем Telegram-канале: «Рождество — это не музейный экспонат, который не покажут, если закроется музей — оно состоится и будет встречено должным образом», — цитируют РИА Новости.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в свою очередь, заявлял, что храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим чрезвычайной ситуации.

Он считает, что церковь пошла на «беспрецедентные меры безопасности», строго регламентированные правилами, принятыми еще весной 2020 года. В октябре патриарх еще раз благословил строго соблюдать эти правила в храмах и монастырях.

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