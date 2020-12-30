В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения

В Исаакиевском соборе в Петербурге впервые не будет рождественских богослужений.

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«Собор будет закрыт с 30 декабря по 10 января. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января», — уточнил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.

Он отметил, что богослужение на Рождество в соборе отменили впервые за время его открытия. Ограничения ввели из-за коронавирусной инфекции.

Петербург входит в число регионов с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу. 1 декабря об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Город находится на первом в стране месте по смертности от COVID-19, а по заболеваемости на втором после Москвы.

В преддверии Нового года в городе ввели жесткие антиковидные ограничения. С 30 декабря и до конца каникул будут закрыты музеи, театры, выставки, концерты, зоопарк. Запрещены автобусные экскурсии по городу и мероприятия в помещениях более чем для 50 человек. С 30 декабря по 3 января в Северной столице прекратят работу все кафе и рестораны. Городские власти призвали туристов не приезжать в Петербург в этом году, а РПЦ попросили соблюдать установленные для всех санитарные правила.

Городской транспорт не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночь.

Polit.ru

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