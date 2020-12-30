ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
По инф. polit.ru   
30 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Исаакиевском соборе в Петербурге впервые не будет рождественских богослужений.

В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения

«Собор будет закрыт с 30 декабря по 10 января. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января», — уточнил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.

Он отметил, что богослужение на Рождество в соборе отменили впервые за время его открытия. Ограничения ввели из-за коронавирусной инфекции.

Петербург входит в число регионов с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу. 1 декабря об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Город находится на первом в стране месте по смертности от COVID-19, а по заболеваемости на втором после Москвы.

В преддверии Нового года в городе ввели жесткие антиковидные ограничения. С 30 декабря и до конца каникул будут закрыты музеи, театры, выставки, концерты, зоопарк. Запрещены автобусные экскурсии по городу и мероприятия в помещениях более чем для 50 человек. С 30 декабря по 3 января в Северной столице прекратят работу все кафе и рестораны. Городские власти призвали туристов не приезжать в Петербург в этом году, а РПЦ попросили соблюдать установленные для всех санитарные правила.

Городской транспорт не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночь.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 