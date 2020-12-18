Памятка для заболевших легкой формой COVID-19: чем лечиться и когда вызывать врача

Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом — около 80 процентов — переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной консультации врачей до выдачи бесплатных лекарств.

Когда вызывать врача?

Остаться дома и вызвать врача необходимо при появлении типичных симптомов ОРВИ. Причём врач обязан прийти на вызов.

В то же время для ковида характерен ряд признаков, предупреждают в Минздраве в девятой версии Временных методических рекомендаций. Это повышение температуры (более чем в 90 процентах случаев), сухой или с небольшим количеством мокроты кашель (в 80 процентах случаев), одышка (30 процентах случаев), утомляемость (40 процентах случаев), ощущение заложенности в грудной клетке (более чем в 20 процентах случаев).

Также могут появиться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть боли в мышцах (11 процентов), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов).

Как будут лечить дома?

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому медпомощь больному на дому может оказываться при соблюдении одновременно ряда условий. Этот человек не должен проживать в общежитии, коммунальной квартире, а также с людьми старше 65 лет, страдающими хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Также у него должна быть возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания.

Медики должны проинформировать надомного пациента о том, что ему необходимо вызвать врача при ухудшении самочувствия. Если больной живёт не один, то его родственникам расскажут о рисках заболевания и о том, как важно отселиться в другую комнату. Также медик должен проинформировать их об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, вступившим в силу 23 ноября приказом Минздрава регионам поручено организовать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с применением телемедицинских технологий. Платформой выступят портал госуслуг и информационные системы в сфере здравоохранения.

В удалённом формате врачи могут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные. После онлайн-консультации врач может принять решение о необходимости очного осмотра.

Где проведут консультацию?

Помимо обычных поликлиник, консультацию по лечению коронавирусной инфекции можно получить в специальных амбулаторных центрах диагностики и лечения. Минздрав рекомендовал открывать их в отдельно стоящих зданиях на базе больниц, имеющих оборудование для компьютерной томографии.

Если у пациента, попавшего в такой центр, диагностировали коронавирусную инфекцию, но противопоказаний для того, чтобы он лечился дома нет, то его должны отвезти туда на больничном транспорте.

Как получить бесплатные лекарства?

Бесплатно при коронавирусе выдаются лекарства, предусмотренные девятой версией Временных методических рекомендаций Минздрава. Каждому пациенту препараты назначают индивидуально в зависимости от картины заболевания. Лечащий врач будет подбирать их после обследования больного.

Среди таких препаратов: Фавипиравир (синтетическое противовирусное средство), Умифеновир (противовирусное средство, проявляет активность против широкого спектра вирусов, препятствуя соединению вирусной липидной оболочки и мембраны клетки), Гидроксихлорохин (противомалярийный и противопротозойный препарат, оказывает противовоспалительное и иммунодепрессантное действие), Азитромицин (полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, в комбинации с гидроксихлорохином усиливает его эффект).

Только в ноябре на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые получают медпомощь амбулаторно, было направлено более пяти миллиардов рублей.

Выдачей бесплатных лекарств в субъектах Федерации занимаются региональные органы по охране здоровья. В каждом регионе алгоритм разный — лекарства можно получить в больницах, через врачей-терапевтов, через медиков скорой помощи. Нюансы нужно уточнять у врача при назначении. Также сделать это можно по телефону 8-800-200-34-11.

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, заявил 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. На эти цели в регионы направят дополнительно 2,8 миллиарда рублей.

При этом важно помнить: получить бесплатные препараты можно только по назначению врача. Поэтому требовать лекарства в аптеке бесполезно, если нет рецепта, их не выдадут.

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По инф. Парламентской газеты

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