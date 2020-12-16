В Москве тяжесть пневмонии определят по анализу крови. Прогресс!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Технология получила название «КТ-калькулятор». Ее разработали исследователи Московского государственного университета. Нейронная сеть помогает врачу определить, как будет проходить течение пневмонии: в легкой (КТ 0-1), средней (КТ 2) или тяжелой (КТ 3-4) форме.
Если калькулятор спрогнозирует легкое течение, то от проведения компьютерной томографии можно отказаться. Если «КТ-калькулятор» покажет тяжелую или среднюю форму, то пациента нужно будет госпитализировать и назначить интенсивное лечение.
Систему создали на основе данных больных, которые поступали в больницы Москвы с марта. Это более 500 тысяч человек. Для создания технологии данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых выявили ковидную пневмонию, сопоставили с результатами КТ этих же заболевших.
Нейронную сеть встроили в московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Доступ могут получить врачи не только столицы, но и других регионов.
ЕМИАС запустили в в Москве в октябре 2011 года. Сейчас она охватывает более 9 млн пациентов, 400 больниц и 660 поликлиник. Система позволяет работать клиникам в формате онлайн: записываться к врачу, содержать амбулаторную медкарту, выписывать рецепты. Сервис содержит информацию о загруженности больниц и востребованности врачей.
В 2019 году россиян настолько шокировали различные погодные аномалии, что в стране начались разговоры о применении климатического оружия. Жителей средней полосы эти странности тоже не обошли стороной. Вообще, по утверждениям ученых, климат Центральной России за последние пятьдесят лет претерпел значительные изменения.
Выбор удобной и практичной обуви – это извечная проблема каждого из нас. Чаще всего с этим вопросом сталкиваются женщины, ведь выбранная ими модель должна соответствовать ряду критериев: времени года, удобству в процессе носки, новомодным тенденциям, выгодной ценовой категории. Несмотря на то, что современный рынок переполнен различными вариантами женской обуви от эконом до премиум сегмента, зачастую бывает очень сложно сделать выбор по заданным параметрам.
Косметика бывает не только у людей, свои уходовые средства есть и у мебели. Ведь с годами так привлекательные одно время столы, стенки, комоды, шкафы и другие представители обстановки квартир (офисов, иных помещений) могут утратить прекрасный первоначальный внешний вид. Например, существует такое средство, как воск для мебели. Это средство может помочь избавить мебель от разных сколов, царапин и трещин, которые иногда появляются в процессе эксплуатации. Средство вполне доступное по деньгам, купить воск для мебели можно в торговых центрах, где есть отделы с такой специальной косметикой, также можно заказать через интернет-магазины.
Для тех, кто предпочитает играть в онлайн-казино, важно найти не только надежную площадку с отличной репутацией, но и с высокой отдачей игровых автоматов, обеспечивающей хороший показатель выигрышей. Так, например, зарегистрировавшись в казино Магнит, можно принять участие в промо-акциях, изучив условия получения бонусов. Это лицензионный сайт, который адаптирован для любителей игр в Интернете. Кроме того, здесь можно попробовать свои силы в Live Casino, распространённое во многих зарубежных странах. Особенно этот контекст стал популярным во время карантинных ограничений, когда ставки на спорт стали недоступными.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.