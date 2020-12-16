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В Москве тяжесть пневмонии определят по анализу крови. Прогресс!

По инф. polit.ru   
16 Декабря 2020 г.
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В Москве создали нейронную сеть для определения состояния легких пациентов по его анализу крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

В Москве тяжесть пневмонии начали определять по анализу крови

Технология получила название «КТ-калькулятор». Ее разработали исследователи Московского государственного университета. Нейронная сеть помогает врачу определить, как будет проходить течение пневмонии: в легкой (КТ 0-1), средней (КТ 2) или тяжелой (КТ 3-4) форме.

Если калькулятор спрогнозирует легкое течение, то от проведения компьютерной томографии можно отказаться. Если «КТ-калькулятор» покажет тяжелую или среднюю форму, то пациента нужно будет госпитализировать и назначить интенсивное лечение.

Систему создали на основе данных больных, которые поступали в больницы Москвы с марта. Это более 500 тысяч человек. Для создания технологии данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов, у которых выявили ковидную пневмонию, сопоставили с результатами КТ этих же заболевших.

Нейронную сеть встроили в московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Доступ могут получить врачи не только столицы, но и других регионов.

ЕМИАС запустили в в Москве в октябре 2011 года. Сейчас она охватывает более 9 млн пациентов, 400 больниц и 660 поликлиник. Система позволяет работать клиникам в формате онлайн: записываться к врачу, содержать амбулаторную медкарту, выписывать рецепты. Сервис содержит информацию о загруженности больниц и востребованности врачей.

Polit.ru

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