Врач предупреждает: коронавирус бьёт по мозгам

Коронавирусная инфекция – довольно серьезное заболевание, которое, в том числе, поражает и головной мозг.
– Такое поражение сосудов приводит к тому, что у человека меняется психика, – заявил в ходе прямого эфира 16 декабря главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.
Поводом для этого комментария стал вопрос зрителей о скандальных репортажах иркутской блогерши из инфекционной больницы во время «первой волны» коронавируса.
– Ко всем пациентам мы относимся как к пациентам, понимаем, что люди болеют и нужно относиться к этому сдержанно. Хорошо, что человек получил популярность, дай бог, чтобы силы и эмоции были направлены только на хорошее дело.
Она также уточнил, что сейчас подобного в больнице не происходит и вряд ли может произойти.
– В первую волну пациенты лежали и без клинической картины, они были лишь носителями, – пояснил специалист. – Человек не болеет, но вынужден находиться в запертом помещении – куда-то силы и эмоции надо было направлять. Сейчас у нас лежат только средние и тяжелые пациенты, им не до того. Так что новых блогеров у нас не будет.
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