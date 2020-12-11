Основной и запасной: Гудков раскрыл два плана Путина относительно перспектив во власти

В последнее время российское экспертное сообщество, особенно это касается политологов, в буквальном смысле запуталось, пытаясь дать точный прогноз по формату предстоящего транзита власти в стране или определить, каким образом президент Владимир Путин собирается распоряжаться имеющейся властью в ближайшем будущем.

Так, одни эксперты утверждают, что глава государства собрался на покой, да еще и планирует сделать это едва ли не в самое ближайшее время, связывая свой прогноз с огромным количеством утечек о жизни Владимира Владимировича и принятием нормы, предоставляющей бывшим президентам страны дополнительные гарантии безопасности и неприкосновенности.

Другие же придерживаются классического сценария, при котором Путин уверенно «досидит» до окончания нынешнего срока действия своих президентских полномочий, лишь после этого объявив о начале транзита и, возможно, назвав имя преемника. Есть и те, кто напоминает о нашумевшем «обнулении» президентских сроков, протянутом законодателями под шум голосования о поправках.

Иными словами, ситуацию можно назвать парадоксальной, поскольку политическая судьба Путина оказалась в том же состоянии, что и знаменитый «кот Шредингера».

Между тем, как утверждает российский политик, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, на самом деле речь может идти о том, что у российского президента на ближайшее будущее просто заготовлены два плана, которых он и будет придерживаться в зависимости от обстоятельств. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Александром Сотником.

«У Владимира Путина относительно его дальнейших перспектив во власти есть план А и план Б. План А: «я остаюсь руководить страной вплоть до 2036 года, и ничего со мной не случится». Вариант Б подготовлен на случай провала плана А — Владимир Путин займет место в Совете Федерации в ранге почетного президента или в качестве председателя Госсовета, а бразды правления возьмет на себя окружение действующего президента. Это запасной вариант, вариант Б», – рассказал Геннадий Гудков.

По инф. sobesednik.ru

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