|
Оренбуржец отсудил 300 тысяч у больницы, «не заметившей» инфаркт
|По инф. Российской газеты
|19 Ноября 2020 г.
|
Компенсацию в 300 тысяч рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды «не заметила» у него инфаркт.
Как сообщила пресс-служба Новотроицкого горсуда, с иском по поводу некачественно оказанной медицинской помощи обратился местный житель. Он указал, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Из-за болей в грудной клетке мужчина дважды вызывал «скорую», однако полноценного обследования и госпитализации он так и не получил.
Вскоре после этого новотройчанину довелось проходить медкомиссию. Там он и узнал о недавно перенесенном инфаркте. Лишь тогда больной был госпитализирован и прошел лечение в стационаре городской больницы, где ему была сделана операция.
Еще о трудных поисках справедливости и награде за это:
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •