Оренбуржец отсудил 300 тысяч у больницы, «не заметившей» инфаркт

Компенсацию в 300 тысяч рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды «не заметила» у него инфаркт.

Как сообщила пресс-служба Новотроицкого горсуда, с иском по поводу некачественно оказанной медицинской помощи обратился местный житель. Он указал, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Из-за болей в грудной клетке мужчина дважды вызывал «скорую», однако полноценного обследования и госпитализации он так и не получил.

Вскоре после этого новотройчанину довелось проходить медкомиссию. Там он и узнал о недавно перенесенном инфаркте. Лишь тогда больной был госпитализирован и прошел лечение в стационаре городской больницы, где ему была сделана операция.

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