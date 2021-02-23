Опрос: 60% россиян считают, что настоящий мужчина должен отслужить в армии

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Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Не удивительно, что армия и госбезопасность, по мнению россиян, — самые авторитетные институты. Однако несмотря на уважение населения к военным структурам, большинство россиян хочет, чтобы власти тратили больше денег на улучшение благосостояния граждан.
Армия и госбезопасность — самые авторитетные институты
По данным экспертов из «Левада-Центра», за последние пять лет силовые структуры стали системообразующими институтами в России.
«Владимир Путин опирается прежде всего на них и представляет их интересы. При этом волна антизападной риторики почти стерла демократические представления о необходимости разделения властей и т. д., однако увеличила представления, что власть прежде всего принадлежит силовым институтам», — говорит глава «Левада-Центра» Лев Гудков.
Согласно опросу 2019 года, в тройку важнейших госинститутов входят президент, армия и спецслужбы. При этом больше всего россияне доверяют именно армии (63%). Затем следуют президент (60%) и спецслужбы (48%).
По данным ФОМа, 50% россиян считают, что положение дел в армии отличным или хорошим. 61% респондентов полагает, что каждый молодой человек должен отслужить, 72% — что армия — это «школа жизни».
Интересно, что за последние четыре года увеличилось количество россиян, которые убеждены, что «настоящий мужчина должен пройти службу в армии» — с 42 до 60%.
Служба — для настоящих мужчин
Как уже отмечалось выше, большинство россиян по-прежнему убеждены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии (60%). Всего 12% участников опроса назвали призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.
При 31% россиян хочет, чтобы служба в армии осуществлялась полностью на контрактной основе. Лишь 17% выступают за то, чтобы служба целиком формировалась по призыву, как это было в советское время. Большинство же участников опроса выступили за смешанный вариант (49%).
Возможно, россияне не могут определиться в этом вопросе, так как не до конца понимают механизм контрактной службы. К тому же, военное руководство не заинтересовано в полном переходе на такую модель.
Традиция службы по призыву гораздо старше службы по контракту. Последняя появилась лишь в 1990-е годы. Именно поэтому она может вызывать недопонимание и недоверие у россиян, отмечают авторы исследования.
К тому же, призывная модель гарантирует, что у государства будет мобилизационный резерв на случай войны. А «так как страна находится в состоянии постоянных конфликтов, страх войны среди населения — один из самых сильных», — считает социолог Карина Пипия.
Россияне хотят, чтобы власти тратили больше денег на повышение социального благополучия граждан, а не на армию.
Россияне убеждены, что армия сможет защитить страну в случае военной угрозы. Этот показатель достиг максимальных значений за все время проведения исследований (60% в 2000 году vs. 88% в 2019 году).
Однако большинство опрошенных предпочли бы, чтобы власти тратили больше денег на повышение уровня благосостояния граждан, а не на усиление военной мощи. Всего 12% сказали обратное.
«Несмотря на то что доверие сейчас к армии высоко, в массе своей жители России предпочли бы, чтобы государство заботилось в первую очередь о благосостоянии своих граждан, среди которых растет запрос на социальную справедливость, а не наращивало обороноспособность в ущерб доходам населения», — отмечает Пипия.
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2020 году Россия вновь оказалась в пятерке стран с наибольшими затратами на оборону. Годом ранее Россия заняла четвертую строчку соответствующем рейтинге. Тогда военные траты нашей страны выросли на 4,5% и достигли 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП.
Кроме России в лидерах по тратам на оборону находятся США, Китай, Индия и Саудовская Аравия. На эти пять стран приходится 62% общего объема военных затрат в мире.
Мы постоянно рассказываем о новостях из армии: ведь она - и защита наша, и предмет законной гордости. Но и в армии существуют свои проблемы, и от них нельзя отмахиваться (конечно, если хочется, чтобы все там стало более-менее гладко): это и происшествия, и коррупция, и порой даже "дедовщина"...
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