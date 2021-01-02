Суд защитил право офицера на ношение бороды. Так-то!

Гарнизонный военный суд Петербурга счел незаконным строгий выговор, сделанный командиром офицеру из-за бороды.

Заявитель обратился в суд по этому вопросу уже во второй раз: в прошлом месяце офицер уже оспаривал приказы начальства, вынуждавшего его побриться, при том что носить бороду в армии разрешено. Суд признал требования командира незаконными, однако пока дело рассматривалось, военнослужащий получил очередной строгий выговор.

По словам представителей войсковой части, недовольство вызвала не борода, а бакенбарды, которые руководство сочло небритостью. Офицер между тем настаивал на том, что речь шла именно о бороде. В результате суд решил, что в данном случае приказ побриться является тем же запретом на ношение бороды, просто иначе сформулированным. Приказ о выговоре предписано отменить, офицеру разрешено сохранить растительность.

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По инф. sobesednik.ru

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