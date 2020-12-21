Новый год не за горами – по всей стране начинают работу ёлочные базары

За десять дней до Нового года в Москве начали работу ёлочные базары — всего более двухсот точек. В ассортименте лесные красавицы отечественного и зарубежного «места рождения».

Какие дешевле

По всей Москве открылось 207 ёлочных базаров, они будут работать по 31 декабря включительно. Узнать их несложно: они, как и всегда, ограждены деревянным заборчиком в форме «ёлочки». У продавцов должны быть при себе документы о происхождении деревьев, а также прейскурант и рулетка.

В продаже есть ели и сосны из Пермского края по цене от тысячи рублей за метр, а также ели из Дании — от трёх тысяч рублей за метр.

Те, кто вынужден соблюдать изоляцию, без ёлочек тоже не останутся, заверил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк: «В этом году активно развивалась система доставки разных товаров и услуг. Поэтому, в принципе, вы можете, не выходя из дома, через интернет заказать ёлку».

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Тем же, кто пойдёт выбирать ёлки «в реале», чиновник напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Чтобы на все праздники хватило

Ёлочные базары не зря открылись именно в 20-х числах декабря — если купить ёлку раньше, она может осыпаться до окончания новогодних каникул. Советы, на что обратить внимание при покупке лесной красавицы, ранее дал Роспотребнадзор.

Ствол у ёлочки должен быть ровным и без трещин, ветви — гибкими, иголки — ярко-зелёными. Пожелтевшая хвоя может быть признаком того, что сосну или ель срубили давно. Другой плохой признак — если при лёгкой тряске иголки сильно осыпаются.

Убедиться в свежести ёлки можно, растерев в ладонях пару хвоинок: должен ощущаться сильный запах хвои. Если его нет, то дерево срублено давно, или стоит обратиться к врачу, потому что потеря обоняния — один из признаков коронавирусной инфекции.

Напомним, что живая ёлка надлежащего качества входит в перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат возврату и обмену. И доказать, например, что хвоя осыпалась не от тепла в доме, а по другим причинам, практически невозможно. Вернуть деньги получится разве что в случае, если уже дома выяснится, что дерево заражено вредителями или другими насекомыми.

Как победить чёрных дровосеков

Покупая живую ель, важно сохранить чек — он будет доказательством, что ёлка куплена легально, а не срублена в ближайшем парке. Напомним, незаконная вырубка деревьев влечёт для граждан штраф в размере 3-4 тысячи рублей, для юрлиц — 200-300 тысяч рублей.

Легально срубить ёлочку можно по путёвке от лесничества. В Подмосковье такая услуга доступа уже с 18 декабря. Если ёлочка нужна небольшая, то в питомнике получится дешевле: 200-300 рублей там возьмут за метровую ель, 700 рублей — за двухметровую. Более высокие деревья стоят уже от трёх тысяч рублей.

Несколько лет подряд обсуждается идея маркировки живых елей. Уникальные коды помогли бы отслеживать, где и кем вырублено дерево. Однако законодатели не «рубят с плеча».

Однако, как сказал первый зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов, маркировка не бесплатная, и она сделает ёлки ещё дороже. По его словам, бороться с незаконной вырубкой леса можно другими способами. «Во-первых, нужно строго ограничить места продажи ёлок, так, как это делается в Москве, например. Во-вторых, поддержать предпринимателей, которые выращивают хвойные деревья на продажу», — предложил депутат. Особенно важно поддержать тех, кто выращивает хвойные деревья в горшках и дают их, по сути, напрокат, а по весне высаживают сосны и ели в грунт.

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По инф. Парламентской газеты

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