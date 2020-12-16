Рослесхоз рассказал, как самому срубить новогоднюю елку

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Федеральное агентство лесного хозяйства объяснило, каким образом можно добыть живую елку, выбрав ее на свой вкус. В некоторых регионах елку можно подобрать самому на лесном участке и срубить под присмотром специалиста.
В Рослесхозе отметили, что проще всего купить живую елку на елочном базаре, где продаются уже срубленные деревья. Однако для жителей ряда российских регионов есть возможность срубить елку лично.
Как поясняет ведомство, елки во всех случаях добываются там, где их все равно вырубят — например, под противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранения подроста и насаждений.
Чтобы самому выбрать елку и срубить ее, нужно зайти на сайт лесного ведомства своего региона (это может быть комитет, департамент или министерство), найти на нем список лесничеств. Выбрать ближайшее к тому месту, откуда удобнее забрать дерево, и уточнить, можно ли у них срубить себе дерево. Если «нет» — обратиться в следующее лесничество.
Если где-то согласились, нужно отправиться в лесничество, заключить на месте договор купли-продажи лесных насаждений на дерево определенной высоты и вместе с лесничим отправиться к месту, где нужно расчистить лес. Сотрудник лесничества покажет деревья, которые можно срубить, из них можно выбрать понравившееся и добыть себе елочку.
Такие услуги предоставляют не везде. Так, легально — по договору — срубить елку самому можно в Свердловской области, Ленинградской на ЯМАЛЕ, а в Саратовской, Рязанской, Амурской областях, на Алтае — нет. Цену также следует уточнять в лесничестве, она зависит от региона, высоты дерева, но в любом случае это дешевле, чем на елочных базарах. Договор нужно хранить, пока елка уже не окажется в квартире — при перевозке правоохранители могут попросить документы на нее.
Незаконная рубка деревьев — это административное нарушение, и штраф для граждан составляет от 3 тыс. рублей для граждан. Если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тыс. рублей, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
В прошлом году только лишь лесничествами в регионах России было официально реализовано более 360 000 новогодних деревьев. Основную часть из них заготавливают в питомниках, где деревья выращивают специально для продажи на елочных базарах.
Федеральное агентство лесного хозяйства объяснило, каким образом можно добыть живую елку, выбрав ее на свой вкус. В некоторых регионах елку можно подобрать самому на лесном участке и срубить под присмотром специалиста.
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