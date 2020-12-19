Как же правильно выбрать новогоднюю елку?

Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, как выбрать елку, и напомнил, что покупать ее с рук незаконно.

«Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках, и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать ёлки «с рук», у так называемых «чёрных лесорубов», незаконно», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что покупать дерево следует только в официальных точках продаж, если у продавца есть договор с питомником елей.

По данным Роспотребнадзора, приносить елку в дом лучше в двадцатых числах декабря, иначе она может осыпаться до окончания новогодних праздников. При выборе дерева нужно обратить внимание на ствол — он должен быть ровным и без трещин, а ветви — гибкими. Кроме этого, иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и крепко держаться на ветках.

«Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева», — рекомендуют в ведомстве.

Также Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе искусственной елки. Ветки у нее должны быть надежно закреплены. Запах пластика может быть слабым, но не в коем случае не едким химическим. О качестве и безопасности дерева говорят материалы, из которых оно сделано — огнеустойчивые и обработанные специальными составами от возгорания.

«На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно», — подчеркнули в ведомстве.

На этикетке должна быть информация о дате изготовления, правила и условия эксплуатации, состав материала, данные о производителе и предприятии.

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По инф. pnp.ru

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