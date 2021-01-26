Никаких «дворцов»: Меркель живет в квартире в берлинской пятиэтажке

Немецкий канцлер Ангела Меркель живет довольно скромно. У нее есть квартира в обычной пятиэтажке, а еще скромная дача. И она сама сажает картошку и печет пироги.

Дача Ангелы Меркель

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DW узнало не только адрес, но и условия проживания одной из самых влиятельных женщин-политиков. Оказалось, что на фоне российской роскоши из фильма ФБК о «дворце Путина» жилье Меркель выглядит аскетично.

Она живет в Берлине в квартире на четвертом этаже в пятиэтажном доме по улице Ам Купферграбен, 6. При этом любой желающий может прийти к дому. Хотя, как пишет издание, дом охраняется — у подъезда канцлера дежурит полицейский наряд, но на звонке перед входной дверью в подъезд висит звонок с именем ее мужа — профессора Йохима Зауэра.

Это дом канцлера Германии Ангелы Меркель. Нет, не весь дом, только одна квартира. Люди спокойно могут ходить мимо, и даже сидеть на ступеньках возле дома Меркель.

Из охраны только два полицейских.

Когда политик не ворует и честно служит своему народу ему нечего бояться pic.twitter.com/zyJi8wdiOv — Татьяна Дорутина (@tasedora) December 30, 2020

Перед окнами Меркель проходят два трамвайных маршрута, а на тротуаре — никаких заграждений, и полиция не просит прохожих перейти на другую сторону.

Также, выяснило СМИ, у Меркель есть дача — и это обычный сельский дом, который находится в деревне Хоэнвальде около бранденбургского города Темплина, где она и выросла. Полицейские там тоже присутствуют по соседству, но на улице появляются только в случае необходимости.

По данным газеты Rheinische Post, Меркель любит угощать гостей тем, что готовит сама, в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Она сама сажает картошку и печет пироги.

Напомним, на днях на YouTube были опубликованы материалы расследования оппозиционного политика Алексея Навального и его команды. В частности, сообщалось о работе лидера РФ Владимира Путина в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик вышел уже после ареста Навального и вызвал широкий общественный резонанс.

Добавим, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд отправил политика в СИЗО на 30 дней. В городах России 23 января прошли митинги в его поддержку.

По инф. rosbalt.ru

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