Никаких «дворцов»: Меркель живет в квартире в берлинской пятиэтажке

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
DW узнало не только адрес, но и условия проживания одной из самых влиятельных женщин-политиков. Оказалось, что на фоне российской роскоши из фильма ФБК о «дворце Путина» жилье Меркель выглядит аскетично.
Она живет в Берлине в квартире на четвертом этаже в пятиэтажном доме по улице Ам Купферграбен, 6. При этом любой желающий может прийти к дому. Хотя, как пишет издание, дом охраняется — у подъезда канцлера дежурит полицейский наряд, но на звонке перед входной дверью в подъезд висит звонок с именем ее мужа — профессора Йохима Зауэра.
Это дом канцлера Германии Ангелы Меркель. Нет, не весь дом, только одна квартира. Люди спокойно могут ходить мимо, и даже сидеть на ступеньках возле дома Меркель. Из охраны только два полицейских. Когда политик не ворует и честно служит своему народу ему нечего бояться pic.twitter.com/zyJi8wdiOv
Перед окнами Меркель проходят два трамвайных маршрута, а на тротуаре — никаких заграждений, и полиция не просит прохожих перейти на другую сторону.
Также, выяснило СМИ, у Меркель есть дача — и это обычный сельский дом, который находится в деревне Хоэнвальде около бранденбургского города Темплина, где она и выросла. Полицейские там тоже присутствуют по соседству, но на улице появляются только в случае необходимости.
По данным газеты Rheinische Post, Меркель любит угощать гостей тем, что готовит сама, в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Она сама сажает картошку и печет пироги.
Напомним, на днях на YouTube были опубликованы материалы расследования оппозиционного политика Алексея Навального и его команды. В частности, сообщалось о работе лидера РФ Владимира Путина в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик вышел уже после ареста Навального и вызвал широкий общественный резонанс.
Добавим, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд отправил политика в СИЗО на 30 дней. В городах России 23 января прошли митинги в его поддержку.
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