До слёз: немецкая овчарка Пальма два года ждала своего хозяина на взлётке

В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.

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Сюжет трогательной истории о «русском Хатико» основан на реальных событиях, произошедших в семидесятых годах прошлого века. В 1976 году в газете «Комсомольская правда» появилась статья под названием «Я жду, возвращайся», которая очень тронула людские сердца — как в Советском Союзе, так и за его пределами, — что редакцию газеты буквально завалили письмами неравнодушные читатели.

Из публикации следовало, что собака породы немецкая овчарка на протяжении двух лет ждала своего хозяина в районе взлетной полосы аэропорта «Внуково». Пальму — именно так назвали собаку летчики — впоследствии приютила у себя киевлянка Вера Котляревская. По мотивам случившегося в 1988 году на студии «Киевнаучфильм» был снят художественный фильм Владимира Хмельницкого «На привязи у взлетной полосы».

В новом фильме вокруг исчезновения и обнаружения Пальмы развернется драматическая история, которая коренным образом изменит жизни нескольких человек.

В ролях: Виктор Добронравов, юный актер Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов и Ян Цапник.

Часть съемок была осуществлена в Бресте. Фильм должен был выйти на экраны в июне прошлого года, однако релиз был отложен из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Премьера фильма состоится 18 марта.

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