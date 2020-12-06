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Не Гретой Тунберг единой: появился новый вундеркинд

По инф. polit.ru   
06 Декабря 2020 г.
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Журнал Time в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал «Ребенка года». Им стала 15-летняя исследовательница высоких технологий Гатанджали Рао из штата Колорадо

Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

Среди достижений Рао — она создала браузерное расширение Kindly, которое умеет распознавать травлю в интернете. Сейчас она работает над технологией, которая быстро определяет, есть ли в воде паразиты. Это позволит решить одну из наибольших проблем в странах «третьего мира».

Комиссия выбирала победителя среди 5 тыс. американских детей в возрасте от 7 до 16 лет.

В редакции Time рассказали, что идея создать номинацию для детей возникла после того, как в 2019 году «Человеком года» стала 16-летняя Грета Тунберг.

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Она начала выступать за экологию в августе 2018 года — каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента. Девушка держала плакат с надписью: «Школьная климатическая забастовка». Спустя год, в сентябре 2019 года 4 млн человек по всему миру последовали ее примеру и вышли на глобальную климатическую забастовку.

Polit.ru

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