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Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
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Наибольшая вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронеже и Перми, наименьшая — в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, средняя — в Самаре, Казани, Уфе.

Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID

Такие данные приводит РБК со ссылкой на результаты исследования «СберИндекс».

Как говорится в сообщении, «СберИндекс» представил масштабное исследование «Как экономика России справляется со второй волной», в котором проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие важные экономические показатели.

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«С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России», — говорится в исследовании.

  • Там также отмечается, что жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне. Наиболее безопасными эпидемиологи признали Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Аналитики в своем исследовании также отметили ухудшение динамики в основных сегментах экономики. По данным аналитического центра, падение потребительских расходов год к году выросло до 2,7% (0,8% в сентябре 2019 года). «Граждане изменили свои траты из-за страха заболеть COVID-19. Сильнее других страдает сфера услуг», — пояснили потребительское поведение в «СберИндексе».

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