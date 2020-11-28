Найдены первые динозавры на территории Ирландии

Палеонтологи впервые описали динозавров, окаменевшие останки которых были обнаружены в Ирландии. Они сохранились в отложениях нижнего (лейаского) отдела юрского периода в графстве Антрим на территории Северной Ирландии. Это одна из самых западных находок динозавров в Европе.

Находка была сделана Роджером Бирном (Roger Byrne), ныне покойным, учителем и коллекционером окаменелостей, который передал свое собрание в музей в Ольстере.

«Это чрезвычайно важное открытие, — сказал палеонтолог Майк Симмс (Mike Simms), куратор отдела естественных наук Национального музея Северной Ирландии. — Большинство пород Ирландии не подходят для динозавров, они либо слишком древние, либо слишком молодые, поэтому практически невозможно подтвердить существование динозавров на этих берегах».

Первоначально предполагалось, что окаменелости принадлежат одному и тому же животному, но доктор Симмс и его коллеги, исследовав их, с удивлением обнаружили, что они относятся к двум разным видам. «Анализируя форму и внутреннюю структуру костей, мы поняли, что они принадлежали двум очень разным животным, — говорит палеонтолог из Портсмутского университета Роберт Смит. — Одна очень плотная и крепкая, типичная для бронированного пожирателя растений. Другая — тонкая, с тонкими костяными стенками и характеристиками, присущими только быстро движущимся двуногим хищным динозаврам, тероподам».

Образец, который Роберт Смит назвал плотным и крепким, представляет собой проксимальный конец левой бедренной кости. Исследователи считают, что он принадлежал представителю птицетазовых динозавров, относившемуся к подотряду тиреофоров, включавшему в себя такие известные группы, как стегозавры и анкилозавры. Этот образец, по предположению ученых, относится к другой группе тиреофоров — роду сцелидозавр (Scelidosaurus).

На данный момент известен один вид данного рода — сцелидозавр Гаррисона (Scelidosaurus harrisonii), он был впервые найден в Англии еще в 1850-х годах, описан знаменитым зоологом Ричардом Оуэном и получил название в честь владельца каменного карьера, где обнаружились окаменелости. Позже, тоже в Англии, были найдены другие образцы сцелидозавра, включая несколько почти полных скелетов. Существует также несколько находок, которые предположительно определяются как сцелидозавры без уточнения рода.

Сцелидозавр Гаррисона достигал четырехметровой длины и веса в 270 килограммов или более. На его теле было несколько продольных рядов заостренных остеодерм, служивших защитой от хищников. Считается, что он передвигался на четырех ногах, хотя задние его конечности были заметно длиннее передних. В 1999 году в Польше была описана цепочка окаменевших следов, предположительно, сцелидозавра, которая показывает, что ему было свойственно передвижение только на задних ногах.

Профессор Дэвид Мартил (David Martill) из Портсмутского университета отмечает, что останки сцелидозавра в очередной раз обнаруживаются в морских отложениях. В связи с этим он высказывает гипотезу, что сцелидозавры были прибрежными животными, возможно, питавшимися морскими водорослями, подобно современным галапагосским морским игуанам, которые проводят в море большую часть времени. Однако не исключено, что тела сцелидозавров попадали в воду уже после их гибели, затем опускались на дно и покрывались морскими отложениями.

Вторая окаменелость из Северной Ирландии представляет собой проксимальную часть левой большеберцовой кости. Она принадлежала виду, похожему на магнозавров (Magnosaurus) или саркозавров (Sarcosaurus), двуногих хищных динозавров среднего размера из отряда ящеротазовых, чьи окаменелости также раньше обнаруживались в соседней Англии.

А вот что мы еще писали об этих обитателях нашей планеты в древности:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...