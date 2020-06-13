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На живой концерт попадем не раньше сентября

По инф. Российской газеты   
13 Июня 2020 г.
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Вновь сходить на полноценный концерт россияне смогут не раньше сентября, сообщили в Министерстве культуры РФ. А в данный момент ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций.

Сходить на реальный концерт россияне смогут не раньше сентября

По словам замглавы Минкультуры РФ Аллы Маниловой, требования санитарно-эпидемиологической безопасности к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время. А вот требования по рассадке зрителей будут готовы лишь к августу.

«Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа», — приводит слова Маниловой пресс-служба ведомства.

При подготовке рекомендаций министерство будет ориентироваться на предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества.

Там, в частности, обозначены ориентировочные даты возобновления концертной деятельности: репетиции должны начаться уже в ближайшее время, а ко встрече со зрителями музыканты будут готовы к сентябрю.

В документе также четко будут прописаны нормы и требования по дезинфекции залов и других помещений, созданию «умной маршрутизации и обеспечению социальной дистанции.

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