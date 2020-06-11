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На торги выставят дарственный автограф Достоевского
По инф. portal-kultura.ru   
11 Июня 2020 г.
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Российский аукционный дом выставит на торги дарственный автограф Достоевского.

Российский аукционный дом выставит на торги дарственный автограф Достоевского

XIV аукцион «Редкие книги. Автографы. Графика» состоится 17 июня, сообщила пресс-служба РАД.

На торги будут выставлены 357 лотов, среди которых издания по истории, праву, финансам и искусству, а также художественная литература, детские издания и книги на иностранных языках. Также будут продаваться описания стран и городов, автографы, литографии, гравюры, плакаты, коллекционные киноафиши и открытки.

Стартовые цены на лоты установлены в диапазоне от 1000 до 5,5 млн рублей.

Наиболее интересные лоты будут размещены в разделе «Автографы», сообщают организаторы. Самый дорогой и сенсационный из них – автограф Достоевского на его «Записках из мертвого дома», изданных в 1875 году.

На верхнем поле титульного листа написано коричневыми чернилами: «От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери. Ф. Достоевский. 1 окт. 1875». Ожидаемая цена продажи составляет около 5 миллионов 500 тысяч рублей. Как пояснили организаторы, экземпляры книг Достоевского, подписанные самим автором, крайне редки – в мире насчитывается лишь около 80 подобных автографов, в том числе в музейных собраниях.

Еще интересное о продаже реликвий на аукционах:

По инф. portal-kultura.ru

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