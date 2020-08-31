На сколько в этом году подорожал «набор первоклассника»?

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«Набор первоклассника» в этом году подорожал на 2% — в среднем до 21 тыс. рублей — по сравнению с предыдущим годом.
Набор для мальчика-первоклассника обойдется в 18,8 тыс. рублей, собрать в школу девочку чуть дороже — 23,2 тыс., сообщает Росстат.
В последние годы отмечается тенденция роста цен ниже инфляции на одежду и канцелярию. Так, средняя цена на одежду для мальчика — чуть больше 14 тыс. рублей, для девочки — 18,6 тыс. Набор канцтоваров с рюкзаком — еще 4,5 тыс.
Средняя цена на школьный рюкзак — 2,013 тыс. рублей. Букет из пяти цветов — примерно 540 рублей.
Средняя по РФ цена на планшеты для школьников составляет чуть больше 12 тыс. рублей, ноутбуки — чуть больше 30 тыс.
По подсчетам Росстата, дешевле всего собрать в школу мальчика — в Орловской области (14 тыс. 112 рублей), девочку — в Омской области (18 тыс. 405). Дороже всего мальчика — на Чукотке (почти 25 тыс. рублей), девочку — на Камчатке (32,3 тыс. рублей).
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