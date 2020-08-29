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Сколько должен вешать рюкзак внука-первоклашки?
По инф. polit.ru   
29 Августа 2020 г.
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Рюкзак первоклассника вместе с учебниками и письменными принадлежностями должен весить не более 2,2 килограмма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сколько должен вешать рюкзак внука-первоклашки?

Весь ежедневного комплекта учебников в первом-втором классах не должен превышать 1,5 килограмма, а в третьем-четвертом — 2 килограмма. Для пятых-шестых классов предусмотрен норматив в 2,5 килограмма, для седьмых-восьмых — не более 3,5 килограмма, а для девятых-одиннадцатых классов — не более 4 килограммов.

Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в ведомстве.

В качестве ориентировочного теста Роспотребнадзор предлагает использовать соотношение веса рюкзака с учебниками к весу ребенка.

«Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка», — объясняют специалисты федеральной службы.

Кроме того, на школьных ранцах и портфелях должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, напомнили в Роспотребнадзоре.

Еще на нашем сайте о новом учебном годе для внуков:

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