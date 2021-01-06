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На деньги богачей будут лечить детишек с редкими заболеваниями
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2021 г.
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В России появился фонд под названием «Круг добра», средства из него пойдут на поддержку детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

На деньги богачей будут лечить детишек с редкими заболеваниями

По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, поступления в бюджет благотворительной организации пойдут за счет налогов с физлиц, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год.

Путин объявил, что проект указа уже подготовлен.

Речь идет о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения ставки на физических лиц для тех граждан, которые получают доходы свыше 5 млн руб. «Именно не эти пять миллионов базово, а все, что свыше 5 млн»., - подчеркнул президент.

По теме:

Так, сказал президент, власти надеются получить дополнительный доход около 60 млрд руб., который, как «договорились», пойдет на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах».

Финансирование, в частности, направят пациентам с орфанными заболеваниями.

По инф. rosbalt.ru

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