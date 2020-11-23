Путин повысил налог на доходы для богатеньких

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с будущего года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

Напомним, ранее закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом. Ставка повышается на два процента — с нынешних 13% до 15%.

При этом действующая ставка сохраняется для некоторых видов доходов физлиц-налоговых резидентов РФ от продажи имущества, кроме ценных бумаг, полученного в порядке дарения, а также по доходам в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

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Средства от дополнительного налогообложения будут целевым образом израсходованы на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Дополнительные поступления в бюджет ожидаются в размере 190 млрд рублей с 2021 по 2023 годы. Они будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Заметим, что одной из примечательных черт "капитализма по-российски" является плоская шкала налогообложения: одинаковые 13% НДФЛ в казну платит со своих доходов и миллиардер, и медсестра из провинциальной больницы... Хотя во многих странах того самого "звериного европейского капитала" - как раз наоборот, многие социальные издержки перекладываются на плечи богачей. Но теперь, стало быть, положение дел поменяется. Богачи будут платить налог выше, а учителей и врачей на селе решили полностью освободить от уплаты НДФЛ.



Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

По инф. rosbalt.ru

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