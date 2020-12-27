Новый налог на вклады физлиц: нюансы и можно ли не платить

С 1 января 2021 года доходы на банковские вклады свыше 1 миллиона рублей будут облагаться новым налогом. Напомним, что и среди наших пожилых читателей есть относительно состоятельные люди, кто держат в банках сбережения - так что нововведение волнует и их... Кто и сколько заплатит, какова процедура, разъяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Почему мы должны платить налог на вклады
– Основанием являются положения федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса, которые были приняты 1 апреля 2020 года, а вступят в силу 1 января 2021 года, – объясняет Гарегин Тосунян. – Они изменяют порядок налогообложения, согласно которому доходы по вкладам свыше 1 млн рублей будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Это не касается тех процентов, которые начислены до 1 января 2021 года.
Как считают налог на доход по банковскому вкладу
– Налог будет насчитываться только на доход по вкладам, суммы которых превышают 1 млн рублей. При этом если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки Банка России, такой вклад тоже не будет облагаться налогом. То есть под налогообложение попадает только то, что будет сверх ключевой ставки.
– Давайте проще. Если у человека открыт рублевый вклад в размере 1,5 млн рублей под 5% годовых и проценты выплачиваются в конце срока действия, который приходится на 31 декабря, какую сумму налога он заплатит?
– Процентный доход по такому вкладу составит 74 795 рублей. Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января конкретного года.
Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года – 4,25 %, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42 500 рублей. Следовательно, налогом будут облагаться только те доходы, которые превышают данную сумму.
В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (74 795 – 42 500)x13 % =4 198 рублей.
Это довольно щадящая система для тех, у кого сумма близка к миллиону. Она не чувствительна для тех, у кого на вкладе небольшие суммы – 1,5–2 миллиона, особенно если процент по вкладу не намного превышает ключевую ставку.
Другое дело, что это все не очень оправдано в сегодняшних условиях, – отмечает Тосунян. – Может, оно и дает доходы в бюджет, но это не вовремя и нелогично.
Вкладчики просто не поняли, что произошло, и стали снимать деньги. А если бы они поняли, что это не столько много, сколько муторно, может, они и остались бы. Так как эта муторность их не касается — все будет рассчитывать банк.
Как начисляют налог по вкладу, где платить
– Каждый банк сам будет высчитывать, отчитываться, и потом налоговая служба будет интегрировать эти сведения (после чего они отобразятся в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ. – Прим.). Это огромная нагрузка на налоговые органы и на банковских работников.
– Налог будет считаться в конце года? А если по условиям вклада проценты начисляются ежедневно или ежемесячно с перечислением на карту и человек их сразу тратит, то в конце года налог будут удерживать с тела вклада?
– Интересный вопрос. С тела вклада не будут удерживать точно. Это будет абсурд, и люди будут ужасно возмущаться.
Думаю, на миллион, который не облагается налогом, будут начисляться проценты сразу, и их можно будет тратить. А то, что сверх миллиона, наверное, будет уплачиваться уже в конце года, за вычетом налога. Иначе банк замучается насчитывать, пересчитывать, посылать в налоговую. Видимо, банки в лучшем случае будут предлагать поквартальное начисление — так будет попроще.
– Много неудобств возникло у банков из-за налога на вклады?
– Пока получается, что больше головной боли, чем толку. Это может звучать как миллиарды, которые потратят на здоровье детей, но на самом деле реализовывать такие сложные схемы нецелесообразно. Во многих странах есть налог на депозиты, но там он небольшой, и со всей суммы, так как эти ступеньки считать сложно и неудобно.
Я бы не стал вообще вводить налог на депозиты, так как это было наше серьезное преимущество. Но если очень нужно, то ввел бы 2% налог на все депозиты, без градации и ступенек.
А потом, например, через год, посмотрел бы, насколько легко это все считать, какой это приносит доход, какая реакция общества — забирают вклады или нет, прячут ли...
лайфхак
Как не платить налог на вклады
Известный адвокат Сергей Жорин разместил на своей странице в Instagram несколько советов, как, не нарушая закон, можно избежать начисления налога на банковские депозиты. Пока эксперты придумали немного лайфхаков – всего два.
1. Открыть несколько вкладов на членов своей семьи в размере до 1 млн рублей каждый (открывать несколько вкладов в разных банках на одно имя бесполезно – налоговая легко вычислит таких «хитрецов» по ИНН и пришлет «письмо счастья»). Но в этом варианте есть свои риски. Он применим, пожалуй, лишь в семьях с высокой степенью доверия друг другу.
2. Открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно либо получать налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год при условии, что вы заплатили НДФЛ в текущем году. Либо доход, полученный от размещения средств через ИИС, не будет подлежать налогообложению.
Новые налоги автоматом делают тоньше кошельки граждан. И поэтому знать поконкретнее нюансы задумки властей всегда пригодится. Может и не так страшен черт, как его малюют, как говорят? А совет адвоката некоторым гражданам может и кстати окажется. Для кого-то небезынтересным будет расписать сбережения на членов семьи, чтобы не было никаких лишних трат в пользу родного государства. А вы что думаете, уважаемые читатели, по поводу?
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С 1 января 2021 года доходы на банковские вклады свыше 1 миллиона рублей будут облагаться новым налогом. Напомним, что и среди наших пожилых читателей есть относительно состоятельные люди, кто держат в банках сбережения - так что нововведение волнует и их... Кто и сколько заплатит, какова процедура, разъяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
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