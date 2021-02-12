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Заметили, что на бананы цены подкочили? Неурожай тому виной!
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2021 г.
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Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора. Неурожай в этой стране, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40% — с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 килограмм

Заметили, что на бананы цены подкочили? Неурожай тому виной!

Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю. При этом переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика.

Напомним также, что, по оценкам Росстата, потребительские цены в России со 2 по 8 февраля повысились на 0,2%, после того как неделей ранее они не менялись, а с начала года инфляция добралась до 0,9%.

Ведомство, в частности, констатирует, что за указанный период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы — на 6%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,7%, репчатый лук — на 1%.

Добавим, что, по утверждению финских диетологов, зеленые бананы меньше увеличивают уровень сахара в крови, но содержат больше пищевых волокон.

Когда на зрелом банане появляются пятна или когда плод начинает темнеть, в нем начинают образовываться фруктаны — олигофруктоза и инулин. Эти вещества относятся к группе FODMAP, короткоцепочечным углеводам. В зеленых или желтых бананах их меньше.

Этот факт стоит учесть людям с синдромом раздраженного кишечника — им подойдет диета с пониженным содержанием FODMAP-веществ.

Кстати:

  • Знали ли вы о том, что банановая кожура полезнее, чем сами бананы, и даже помогает похудеть и избавиться от бессонницы? Именно такого мнения придерживаются диетологи. А езе бананы очень богаты калием, а это, в свою очередь, полезно для сердца. Возьмите себе на вооружение!

По инф. rosbalt.ru

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