Что добавляют в «Докторскую» колбасу ради удержания цены

Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.

Среди нарушителей оказались комбинаты из Мордовии, Москвы, Московской и Тверской областей.

В организации отметили, что по ГОСТу в составе вареных колбас не может быть другого мяса, кроме говядины и свинины. Однако мясо дорожает, и изготовители, стремясь удержать цены на готовую продукцию, замещают говядину более дешевым куриным мясом.

«Если в колбасный фарш добавлено постороннее сырье, значит, это уже другой продукт, и называться он должен по-иному, а вместо маркировки ГОСТ на оболочке должны быть указаны технические условия», — подчеркнули эксперты.

Также в некоторых образцах был обнаружен коллагеновый животный белок и субпродукты, а именно, фрагменты слюнных желез. На все эти уловки изготовители идут ради экономии.

«Коллагеновый животный белок получают из соединительной ткани, сухожилий, шкурки, — рассказали специалисты. — Он обладает влагоудерживающими свойствами и заменяет дорогостоящее мясное сырье».

Субпродукты в отличие от мясного сырья имеют низкую пищевую ценность. Поэтому массовая доля жира в такой колбасе будет значительно меньше требуемой.

В «Общественном контроле» напомнили, что с 1 июня 2020 года колбасным и мясным изделиям, выпущенным по техническим условиям, запрещено давать названия, сходные до степени смешения с традиционными наименованиями колбас, которые изготавливаются по ГОСТ.

Ранее специалисты «Общественного контроля» проверили сосиски и выяснили, что при их изготовлении производители также часто заменяют дорогую говядину дешевым куриным мясом.

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По инф. rosbalt.ru

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