Аналитик: Рост цен в России будет в январе самым сильным за год

Рост потребительских цен в России в январе «будет наиболее высоким» за весь 2021 год, прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она напоминает, что накануне Росстат обнародовал окончательные данные, согласно которым «годовая инфляция потребительских цен за 2020 год в России составила 4,91%, превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4%».

«Рост инфляции в прошлом году побил рекорд 2018 года, когда инфляция из-за ожиданий повышения НДС подскочила к концу года до 4,3%. В декабре 2020 года инфляция выросла на 0,83% по отношению к ноябрю», — говорится в обзоре эксперта.

По ее словам, «основным драйвером роста потребительских цен стал рост пищевой инфляции, которая за 2020 год выросла на 6,7%».

«Цены на свежие овощи и фрукты в декабре традиционно растут, и по итогам декабря 2020 года их рост составил 17,4%, однако эти цены стали только одним из нескольких „локомотивов“ роста пищевой инфляции. По данным Росстата, максимальный рост в 2020 году показали цены на сахар-песок (плюс 65%), подсолнечное масло (плюс 26%), крупы и бобовые (плюс 20,1%), а также уже упомянутые выше фрукты и овощи (плюс 17,4%), куриные яйца (плюс 15,1%) и макаронные изделия (плюс 12,1%)», — констатирует Мильчакова.

На ее взгляд, «в январе текущего года рост инфляции будет наиболее высоким за весь 2021 год, то есть с высокой вероятностью она останется на уровне выше 4%». «Банк России на февральском заседании, скорее всего, примет решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,25%. По итогам 2021 года мы ожидаем, что темпы инфляции замедлятся, и в итоге она не превысит 3,5-4%», — подытоживает аналитик.

По теме:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...