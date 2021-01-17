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Аналитик: Рост цен в России будет в январе самым сильным за год
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2021 г.
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Рост потребительских цен в России в январе «будет наиболее высоким» за весь 2021 год, прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Аналитик: Рост цен в России будет в январе самым сильным за год

Она напоминает, что накануне Росстат обнародовал окончательные данные, согласно которым «годовая инфляция потребительских цен за 2020 год в России составила 4,91%, превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4%».

«Рост инфляции в прошлом году побил рекорд 2018 года, когда инфляция из-за ожиданий повышения НДС подскочила к концу года до 4,3%. В декабре 2020 года инфляция выросла на 0,83% по отношению к ноябрю», — говорится в обзоре эксперта.

По ее словам, «основным драйвером роста потребительских цен стал рост пищевой инфляции, которая за 2020 год выросла на 6,7%».

  • «Цены на свежие овощи и фрукты в декабре традиционно растут, и по итогам декабря 2020 года их рост составил 17,4%, однако эти цены стали только одним из нескольких „локомотивов“ роста пищевой инфляции. По данным Росстата, максимальный рост в 2020 году показали цены на сахар-песок (плюс 65%), подсолнечное масло (плюс 26%), крупы и бобовые (плюс 20,1%), а также уже упомянутые выше фрукты и овощи (плюс 17,4%), куриные яйца (плюс 15,1%) и макаронные изделия (плюс 12,1%)», — констатирует Мильчакова.

На ее взгляд, «в январе текущего года рост инфляции будет наиболее высоким за весь 2021 год, то есть с высокой вероятностью она останется на уровне выше 4%». «Банк России на февральском заседании, скорее всего, примет решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,25%. По итогам 2021 года мы ожидаем, что темпы инфляции замедлятся, и в итоге она не превысит 3,5-4%», — подытоживает аналитик.

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По инф. rosbalt.ru

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