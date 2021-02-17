Мужичок попался на попытке сбыть шкуру леопарда

В Приморском крае местный житель пытался продать шкуру леопарда, которую получил в подарок. Уссурийский районный суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.

Суд установил, что мужчина получил в подарок шкуру дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis) — это особо ценное дикое животное, охота на которого запрещена с 1956 года. Хищник занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Общая численность этих животных составляет около 100 особей.

Мужчина хранил шкуру дома. В августе 2019 года он поехал на встречу с покупателем и положил ее в салон своего автомобиля. Действия покупателя координировали силовики. Когда мужчина показал шкуру, его задержали.

Он признал вину. Мужчину осудили по статье 258.1 УК — незаконное хранение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).

В релизе отмечается, что при вынесении приговора суд учел пожертвования Краевому психоневрологическому дому ребенка и оказание помощи зоопарку «Садгород», в котором живут леопарды.

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