Мужичок попался на попытке сбыть шкуру леопарда

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
В Приморском крае местный житель пытался продать шкуру леопарда, которую получил в подарок. Уссурийский районный суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.
Суд установил, что мужчина получил в подарок шкуру дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis) — это особо ценное дикое животное, охота на которого запрещена с 1956 года. Хищник занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Общая численность этих животных составляет около 100 особей.
Мужчина хранил шкуру дома. В августе 2019 года он поехал на встречу с покупателем и положил ее в салон своего автомобиля. Действия покупателя координировали силовики. Когда мужчина показал шкуру, его задержали.
Он признал вину. Мужчину осудили по статье 258.1 УК — незаконное хранение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).
В релизе отмечается, что при вынесении приговора суд учел пожертвования Краевому психоневрологическому дому ребенка и оказание помощи зоопарку «Садгород», в котором живут леопарды.
Уголовное преследование врачей за ошибки в лечении принесло свои результаты. Медики признались, что далеко не всегда готовы рисковать при спасении пациентов, ведь если что-то пойдет не так, они отправятся за решетку. И их можно понять с одной стороны. А с другой - как же клятва Гиппократа? И на кого тогда надеяться нам?
Накануне Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ. Скорую помощь актёру вызвала супруга Лариса Луппиан, которая затем рассказала журналистам подробности о госпитализации.
В Бабушкинском суде прокурор попросила судью назначить оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. Кстати, недавно в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего Игната Артеменко. И она впечатляет...
Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. (Это журнал, в котором постоянно публикуются списки богатеньких олигархов и звезд. - прим. МГ.)
В конце минувшего года, когда весь мир захлестнула пандемия, число людей, получающих пособие по безработице в России, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз! Люди массово лишались рабочих мест из-за того, что просели такие сферы, как туризм и общепит (прежде всего). Понятно, что решать проблему давно пора, ведь надо как-то экономику восстанавливать. И вот президент дает указ.
Один из пассажиров самолета Ан-24, который летом 2019 года совершил аварийную посадку в Бурятии, потребовал компенсацию морального ущерба. Мужчина говорит, что ему до сих пор снятся кошмары, а подорванное здоровье ему так и не позволило вернуться к работе.
В начале февраля Игорь Матвиенко отметил свой 61-й день рождения. Один из первых героев отечественного шоу-бизнеса сумел прославить немало теперь уже легендарных коллективов, да и в личной жизни, пусть и не сразу, он тоже добился успехов.
Петербуржцы, которые жили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат право на социальные выплаты. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрены на сегодняшнем совещании городского правительства.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее представляет риск. Отметим, что в России уже была Эбола. В 1996 и 2004 годах лихорадкой заболели сотрудницы двух закрытых лабораторий, работавших с этим вирусом.
Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Журналисты выяснили, что это в общем-то обычная практика — дети близких к Путину людей получают такие награды только так.
Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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