Москвичам рассказали, как найти организацию для поверки счетчиков

Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.

Чтобы и дальше платить за услуги по счетчикам, нужно провести их поверку. Узнать, закончился ли срок поверки у вашего счетчика, можно в паспорте прибора, в бумажной версии единого платежного документа, а также при подаче показаний счетчиков на mos.ru или у оператора горячей линии поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00.

Надежную организацию для проведения поверки можно найти в специальном реестре на сайте Росаккредитации. Там собрана достоверная формация об организациях-поверителях с действующей аккредитацией. «Чтобы получить перечень компаний, работающих в Москве, необходимо указать город в поисковой строке и произвести поиск», — уточнили в ведомстве.

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По инф. rosbalt.ru

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