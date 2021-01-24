Москвичам рассказали, как найти организацию для поверки счетчиков

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
Чтобы и дальше платить за услуги по счетчикам, нужно провести их поверку. Узнать, закончился ли срок поверки у вашего счетчика, можно в паспорте прибора, в бумажной версии единого платежного документа, а также при подаче показаний счетчиков на mos.ru или у оператора горячей линии поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00.
Надежную организацию для проведения поверки можно найти в специальном реестре на сайте Росаккредитации. Там собрана достоверная формация об организациях-поверителях с действующей аккредитацией. «Чтобы получить перечень компаний, работающих в Москве, необходимо указать город в поисковой строке и произвести поиск», — уточнили в ведомстве.
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Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».
Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.
Поздно вечером в среду, 20 января, жители многоэтажки в Угловом переулке, что недалеко от Савеловского вокзала Москвы, нашли тело 82-летней соседки. Позже выяснилось, что расправилась с пенсионеркой не кто иная, как ее сиделка.
Благовещенский городской суд прекратил уголовное дело о массовом заражении маленьких пациентов гепатитом С в отношении сотрудников Амурской областной детской клинической больницы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. За несколько лет гепатитом заразили более сотни пациентов гематологического отделения больницы.
Международная группа археологов провела радарное исследование на границе Белиза и Гватемалы и изучила древний город Эль-Пилар. В результате ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи объектов, построенных народом майя и надежно скрытых сегодня джунглями.
Не так давно Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в новогоднюю ночь. При этом личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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