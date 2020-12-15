В Омске сборы на капремонт хотят повысить сразу в 1,5 раза

В Омской области хотели бы поднять минимальную плату за капремонт в 1,5 раза уже с 1 января 2021 года.

Сейчас минимальный размер взноса составляет 6,7 руб. за 1 кв. м, а повысить его планируется до 9,78 рубля за метр. Такое предложение, как сообщает NGS55, внесено министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона. Если омское правительство поддержит министерство в этом, рост составит почти 46%.

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Собираемость взносов в Омской области составляет 85,24%.

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По инф. rosbalt.ru

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