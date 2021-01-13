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В Москве снова стали начислять пени неплательщикам ЖКУ
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2021 г.
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В Москве возобновили начисление пени неплательщикам за услуги ЖКХ. Ранее в столице действовал мораторий на взыскание неустойки за неоплату коммунальных ресурсов из-за ситуации с коронавирусом.
В пресс-службе МОЭК сообщили, что действие моратория завершилось 1 января. Там отметили, что принятые правительством РФ меры поддержки граждан в ситуации распространения коронавируса не освобождали их от обязанности своевременной оплаты ЖКУ.
По данным МОЭК, задолженность 60 крупнейших столичных управляющих домами организаций превышает 5 млрд рублей.
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