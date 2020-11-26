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ФАС предсказал рост тарифов ЖКХ на 2021-23 годы
По инф. prozkh.ru   
26 Ноября 2020 г.
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Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.

ФАС предсказал рост тарифов ЖКХ на 2021-23 годы

Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Российскую трехстороннюю комиссию. Туда поступило разъяснение Федерально антимонопольной службы с цифрами предельного роста тарифов ЖКХ на 2021-23 годы.

  • Рост тарифов на электричество не должен составить больше 4% в год. Это следует из того, что тарифы не должны расти выше уровня годовой инфляции. Рост тарифов на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, а в 2022 и 2023 годах — 3,15%. Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах — на 4%.

Что касается платы за обслуживание и текущий ремонт жилья в многоквартирных домах, то эти тарифы в большинстве муниципалитетов устанавливают местные власти или же общее собрание собственников дома. Есть муниципалитеты, где плата за техобслуживание и содержание жилья не изменялась в течение нескольких лет.

В условиях роста тарифов на ресурсы и стоимости материалов, текущий ремонт и содержание жилья становится все более затратным. В этой ситуации управляющие компании и ТСЖ, ТСН видят выход в оптимизации своей работы за счет цифровизации. Например, ERP-система «МКД-онлайн» позволяет полностью автоматизировать деятельность по управлению жилым фондом.

В целом, совокупная плата населения за коммунальные услуги не должна быть выше уровня годовой инфляции. Годовой рост тарифов ЖКХ не должен превышать эти цифры.

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