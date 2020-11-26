ФАС предсказал рост тарифов ЖКХ на 2021-23 годы

Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.

Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Российскую трехстороннюю комиссию. Туда поступило разъяснение Федерально антимонопольной службы с цифрами предельного роста тарифов ЖКХ на 2021-23 годы.

Рост тарифов на электричество не должен составить больше 4% в год. Это следует из того, что тарифы не должны расти выше уровня годовой инфляции. Рост тарифов на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, а в 2022 и 2023 годах — 3,15%. Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах — на 4%.

Что касается платы за обслуживание и текущий ремонт жилья в многоквартирных домах, то эти тарифы в большинстве муниципалитетов устанавливают местные власти или же общее собрание собственников дома. Есть муниципалитеты, где плата за техобслуживание и содержание жилья не изменялась в течение нескольких лет.

В условиях роста тарифов на ресурсы и стоимости материалов, текущий ремонт и содержание жилья становится все более затратным. В этой ситуации управляющие компании и ТСЖ, ТСН видят выход в оптимизации своей работы за счет цифровизации. Например, ERP-система «МКД-онлайн» позволяет полностью автоматизировать деятельность по управлению жилым фондом.

В целом, совокупная плата населения за коммунальные услуги не должна быть выше уровня годовой инфляции. Годовой рост тарифов ЖКХ не должен превышать эти цифры.

Еще новости коммунального хозяйства на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. prozkh.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...