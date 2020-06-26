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Московские врачи отправились бороться с коронавирусом на Камчатку
По инф. Российской газеты   
26 Июня 2020 г.
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Из Москвы на Камчатку для борьбы с коронавирусной инфекцией прилетела вторая бригада врачей. В команде 16 столичных медиков: хирурги, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи и медсестры.

Московские врачи отправились бороться с коронавирусом на Камчатку

«25 июня московских специалистов распределят по медучреждениям края, а с завтрашнего дня они приступят к работе», — сообщили ТАСС в краевом минздраве.

В Камчатском крае самые высокие в Дальневосточном федеральном округе показатели по выявлению COVID-19 на 100 тысяч человек. Чтобы остановить эпидемию, на помощь медикам полуострова уже прибыли коллеги из Владивостока и Хабаровска, 12 июня прилетели и 20 специалистов из Москвы. Из столицы также доставили необходимое медицинское оборудование.

По последним данным минздрава, на Камчатке зарегистрировано 1 969 случаев COVID-19, в том числе 239 у детей. Темп прироста инфицированных за сутки — 2,2 процента.

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