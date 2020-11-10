Будем начеку: мошенников во время пандемии — пруд пруди!

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. При этом только число мошенничеств за время пандемии выросло на треть!

Статистику преступности обсуждали на совещании, посвященном тенденциям криминогенной обстановки.

По словам Медведева, количество тяжких и особо тяжких преступлений по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый значительный прирост в 1,5 раза заметили в Красноярском крае, Костромской области и в Мордовии.

В целом криминогенная обстановка осталась на прошлогоднем уровне. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть больше 1,5 млн. На 7,5% снизилась подростковая преступность.

Количество мошенничеств за время пандемии увеличилось на треть. Эти преступления по-прежнему представляют «серьезный вызов», отметил Медведев.

На 11% выросла преступность в сфере освоения бюджета. Более чем в половине случаев речь идет о крупном и особо крупном размере.

Криминогенная обстановка в стране остается стабильной, а данные о «всплесках» преступности не подтверждаются, заключил Медведев. Однако рост преступности может вызвать безработица среди трудовых мигрантов, которые не могут вернуться на родину.

Беречься в период «хождения в народ» коронавируса стоит не только от грозной болячки, но и от мошенников всех мастей. Просто поражаешься, как быстро современные джентльмены удачи находят для себя новые способы обогащения, чтобы как следует нагреть руки на страхах соотечественников. Теперь мы больше вооружены знаниями о разных применяемых схемах. И будем более осмотрительны в принятии решений и совершении действий. Давайте, чтобы выражение про « сам обманываться рад» относилось точно не к нам!

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Polit.ru

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