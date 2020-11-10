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Будем начеку: мошенников во время пандемии — пруд пруди!
По инф. polit.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. При этом только число мошенничеств за время пандемии выросло на треть!

Мошенники во время пандемии обнаглели не на шутку!

Статистику преступности обсуждали на совещании, посвященном тенденциям криминогенной обстановки.

По словам Медведева, количество тяжких и особо тяжких преступлений по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый значительный прирост в 1,5 раза заметили в Красноярском крае, Костромской области и в Мордовии.

В целом криминогенная обстановка осталась на прошлогоднем уровне. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть больше 1,5 млн. На 7,5% снизилась подростковая преступность.

  • Количество мошенничеств за время пандемии увеличилось на треть. Эти преступления по-прежнему представляют «серьезный вызов», отметил Медведев.

На 11% выросла преступность в сфере освоения бюджета. Более чем в половине случаев речь идет о крупном и особо крупном размере.

Криминогенная обстановка в стране остается стабильной, а данные о «всплесках» преступности не подтверждаются, заключил Медведев. Однако рост преступности может вызвать безработица среди трудовых мигрантов, которые не могут вернуться на родину.

Беречься в период «хождения в народ» коронавируса стоит не только от грозной болячки, но и от мошенников всех мастей. Просто поражаешься, как быстро современные джентльмены удачи находят для себя новые способы обогащения, чтобы как следует нагреть руки на страхах соотечественников. Теперь мы больше вооружены знаниями о разных применяемых схемах. И будем более осмотрительны в принятии решений и совершении действий. Давайте, чтобы выражение про « сам обманываться рад» относилось точно не к нам!

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Polit.ru

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