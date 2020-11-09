ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мошенники придумали новый способ кражи денег — с помощью министров!

По инф. sobesednik.ru   
09 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Чтобы незаконным путем выманить у граждан России их сбережения мошенники начали от лица правительства «вводить» новые выплаты и компенсации, которых в реальности не существует.

Разводить россиян на деньги мошенникам теперь помогают министры

Убедить граждан, что государство намерено оказать им финансовую поддержку, помогают федеральные министры: главы Минтруда Антон Котяков, ФНС Даниил Егоров и Минцифры Максим Шадаев — их выступления нарезают, подменяя аудиодорожки, чтобы обещания казались настоящими.

В описании ролика оставляют ссылки на фейковые сайты, имитирующие государственные, где россиянам предлагается оставить данные своих банковских карт. Если пользователь вводит их, то мошенники получают доступ к счету.

«С развитием цифровизиции нашего общества растет и аудитория различных видео-сервисов, как Youtube, увеличивается средний возраст посетителей. Для пожилых людей, привыкших к телевидению, видео-формат доступнее и понятнее. Этим и пользуются мошенники», — объясняет РИА Новости Яроcлав Каргалев из Group-IB.

Чтобы получить крупные выплаты посетитель такого сайта должен сперва оплатить «комиссию» в виде небольшой суммы, которой не так страшно пожертвовать в надежде компенсировать её более крупной.

Напомним наши другие публикации по теме противостояния жулью:

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 