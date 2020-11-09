Мошенники придумали новый способ кражи денег — с помощью министров!

Чтобы незаконным путем выманить у граждан России их сбережения мошенники начали от лица правительства «вводить» новые выплаты и компенсации, которых в реальности не существует.

Убедить граждан, что государство намерено оказать им финансовую поддержку, помогают федеральные министры: главы Минтруда Антон Котяков, ФНС Даниил Егоров и Минцифры Максим Шадаев — их выступления нарезают, подменяя аудиодорожки, чтобы обещания казались настоящими.

В описании ролика оставляют ссылки на фейковые сайты, имитирующие государственные, где россиянам предлагается оставить данные своих банковских карт. Если пользователь вводит их, то мошенники получают доступ к счету.

«С развитием цифровизиции нашего общества растет и аудитория различных видео-сервисов, как Youtube, увеличивается средний возраст посетителей. Для пожилых людей, привыкших к телевидению, видео-формат доступнее и понятнее. Этим и пользуются мошенники», — объясняет РИА Новости Яроcлав Каргалев из Group-IB.

Чтобы получить крупные выплаты посетитель такого сайта должен сперва оплатить «комиссию» в виде небольшой суммы, которой не так страшно пожертвовать в надежде компенсировать её более крупной.

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По инф. sobesednik.ru

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