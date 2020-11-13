Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе

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Мошенники становятся все более изобретательными. В соцсетях появился фейковый ресурс, который полностью копирует стилистику, логотип и цвета «Газпрома».
На ресурсе размещена статья, рассказывающая о несуществующей платформе «Газпрома», которая даже без специальных знаний и навыков позволит заработать на торговле нефтью и газом. При этом статья содержит множество грубых ошибок.
- Например, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря 2020 года. А глава «Газпрома» Алексей Миллер назван там «председателем правления совета директоров». На сайте представлена лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Только при этом упоминается ПАО «Государственная платформа Газпром», несуществующая в реальности. Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников.
По словам контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Сидориной, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс. Это довольно известная мошенническая схема, в которой людям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Однако для того, чтобы получить деньги, необходимо оплатить какую-нибудь «комиссию». Средняя сумма такой «комиссии»- 300 рублей. Требуется также ввести личную информацию. Понятно, что никаких выплат затем не последует.
- «Мошенники используют имидж реально существующих СМИ для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки», — поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
В «Газпроме» знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. И предупредили, что не несут ответственность за убытки россиян, «связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО „Газпром“, его дочерних обществ и организаций».
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