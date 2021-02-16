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Миллион из-за травмы и кошмаров: пассажир загоревшегося самолета требует компенсацию
По инф. Российской газеты   
16 Февраля 2021 г.
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Один из пассажиров самолета Ан-24, который летом 2019 года совершил аварийную посадку в Бурятии, потребовал компенсацию морального ущерба. Мужчина говорит, что ему до сих пор снятся кошмары, а подорванное здоровье ему так и не позволило вернуться к работе.

Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров

Мужчина обратился в суд с иском в отношении авиакомпании и потребовал выплатить ему миллион рублей. Он объяснил, что после авиакатастрофы до сих пор страдает от травмы ноги. Даже длительное лечение и операция не помогли ему вернуться к прежней работе водителем. При этом ему нужно содержать двух детей девяти и 17 лет. Истец также рассказал, что ему уже два года снятся кошмары, в которых он заново переживает случившееся.

«Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена», — отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Иск удовлетворили частично. Ответчик должен выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

  • ЧП с Ан-24 произошло 27 июня. Воздушное судно авиакомпании «Ангара» выполняло рейс № 2G-200 по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, а после загорелся. Пострадали 33 пассажира. Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Они были посмертно награждены орденами Мужества.

Еще о жутких происшествиях с самолетами (не дай бог их пережить) на нашем портале:

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