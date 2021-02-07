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Экипаж разбившегося на Дальнем Востоке самолета наградили посмертно
По инф. "Российской газеты"   
07 Февраля 2021 г.
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Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...

Путин наградил посмертно пилотов разбившегося на Дальнем Востоке самолета

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия „Хабаровские авиалинии“ (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия „Хабаровские авиалинии“ (посмертно)», — говорится в указе президента.

Напомним, что авиакатастрофа в Нелькане произошла из-за неисправности двигателя самолета. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку.

Погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось только трехлетней девочке. Ее туго пристегнула и накрыла собой педагог-психолог Ольга Лапоникова. Женщина посмертно награждена медалью «За спасение погибавших».

КП писала, что погибшая Ольга Лапоникова была крестной матерью девочки. Она сопровождала трехлетнюю Жасмин в Нелькан к бабушке по доверенности (такая практика – не редкость в Хабаровском крае, потому что перелеты в отдаленные районы края, куда можно добраться только авиатранспортом, – обходятся довольно дорого, билет до Нелькана стоит порядка 10-12 тысяч рублей в одну сторону – прим. ред.).

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