Экипаж разбившегося на Дальнем Востоке самолета наградили посмертно

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Орденом Мужества Зуева Александра Александровича — второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия „Хабаровские авиалинии“ (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича — пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия „Хабаровские авиалинии“ (посмертно)», — говорится в указе президента.
Напомним, что авиакатастрофа в Нелькане произошла из-за неисправности двигателя самолета. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку.
Погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось только трехлетней девочке. Ее туго пристегнула и накрыла собой педагог-психолог Ольга Лапоникова. Женщина посмертно награждена медалью «За спасение погибавших».
КП писала, что погибшая Ольга Лапоникова была крестной матерью девочки. Она сопровождала трехлетнюю Жасмин в Нелькан к бабушке по доверенности (такая практика – не редкость в Хабаровском крае, потому что перелеты в отдаленные районы края, куда можно добраться только авиатранспортом, – обходятся довольно дорого, билет до Нелькана стоит порядка 10-12 тысяч рублей в одну сторону – прим. ред.).
Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.
Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.
Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.
В Санкт-Петербурге должен появиться уполномоченный по защите прав инвалидов. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Горшечников, один из авторов законопроекта об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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