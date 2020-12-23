Суд отказал в выплате денег родным погибших в авиакатастрофе с ансамблем Александрова

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Второй Кассационный суд согласился с отказом в выплате компенсации в 2 млрд рублей родственникам жертв разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. Напомним, в этом самолете летел ансамбль Александрова и знаменитый врач Елизавета Глинка...
Юрист представляет интересы истцов. Близкие погибших обратились в Мещанский суд и потребовали недоплаченную страховку, а также компенсацию материального и морального ущерба. Общая сумма иска составила более 2,1 млрд рублей. Однако суд в апреле отклонил требование. Тогда заявление направили во Второй Кассационный суд.
«Кассационный суд в полном объеме отказал в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество "Согаз" выполнили свои обязательства», — сказал адвокат Игорь Трунов.
Трунов добавил, что теперь родственники жертв обратятся в надзорную инстанцию Верховного суда и ЕСПЧ.
Самолет Минобороны Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи. На борту самолета находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
В июне 2017 года Министерство обороны обнародовало итоги расследования авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что причиной происшествия могло быть «нарушение пространственной ориентировки».
Второй Кассационный суд согласился с отказом в выплате компенсации в 2 млрд рублей родственникам жертв разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. Напомним, в этом самолете летел ансамбль Александрова и знаменитый врач Елизавета Глинка...
Из-за карантина для многих наступили сложные времена, в том числе и для артистов. Не так давно в прессе появилась информация о том, что известный исполнитель Стас Михайлов перестал выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Школьник пожаловался президенту России на ужасные условия, в которых пребывает его семья после массового уничтожения домов пожаром на Театральном спуске в 2017 году. Чиновники же, по словам матери мальчика Анны Антошиной, пригрозили отобрать у нее ребенка.
Депутаты Госдумы 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о создании частных медицинских вытрезвителей. (Таким образом, решение уже принято окончательно. Так что все будет как в былые времена... прим. МГ.)
Культурный год приближается к своему завершению, но ему ещё есть, чем нас удивить. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на приключения бравых «Мушкетёров», окунуться в детективные расследования «Эраста Фандорина» и проникнуться многогранным звучанием гитарной музыки.
Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
Популярный музыкант и продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.
В магазин хоть не ходи – цены растут как на дрожжах и когда-то весомая тысяча рублей, на которую довольно много чего можно было купить, стала в своих возможностях гораздо меньше. Посмотрев в сумку после покупок на эту денежку можно даже расстроиться. С работой сейчас не у всех гладко: кто-то лишается своего места, кому-то урезают зарплату. В общем, жилось и так у нас нелегко, а стало еще сложнее. Нам, пенсионерам, проще в том плане, что есть госпособие. Хоть небольшое, но, согласитесь, стабильное. А вот за детей-внуков очень тревожно. Как их покачает на волнах этого кризиса? Скоро ли сможет государство восстановить экономику? Не разрушится ли она еще сильнее, ведь новый вид коронавирусной инфекции взял старт?
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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