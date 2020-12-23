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Суд отказал в выплате денег родным погибших в авиакатастрофе с ансамблем Александрова
По инф. polit.ru   
23 Декабря 2020 г.
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Второй Кассационный суд согласился с отказом в выплате компенсации в 2 млрд рублей родственникам жертв разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. Напомним, в этом самолете летел ансамбль Александрова и знаменитый врач Елизавета Глинка...

Суд отказал в выплате 2 млрд рублей родным погибших в авиакатастрофе в 2016 году под Сочи

Юрист представляет интересы истцов. Близкие погибших обратились в Мещанский суд и потребовали недоплаченную страховку, а также компенсацию материального и морального ущерба. Общая сумма иска составила более 2,1 млрд рублей. Однако суд в апреле отклонил требование. Тогда заявление направили во Второй Кассационный суд.

«Кассационный суд в полном объеме отказал в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе. Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество "Согаз" выполнили свои обязательства», — сказал адвокат Игорь Трунов.

Трунов добавил, что теперь родственники жертв обратятся в надзорную инстанцию Верховного суда и ЕСПЧ.

  • Самолет Минобороны Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи. На борту самолета находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В июне 2017 года Министерство обороны обнародовало итоги расследования авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что причиной происшествия могло быть «нарушение пространственной ориентировки».

Polit.ru

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